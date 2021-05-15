Burdur'da dehşeti yaşadılar! Evi ve arabasını parçaladılar

'HAKARETE, TEHTİDE MARUZ KALDIK'



Sırtında darp izleri bulunan sağ elinde iki parmağı kırıldığını söyleyen Veli Tural, evlerinin önünde tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradıklarını anlattı. Veli Tural, "2 motosikletli kişi evimizin önüne gelip durdu. Orada oyalanmaya başladı. Yeğenimin kucağında çocuğum vardı. 'Neden durdunuz, ne yapıyorsunuz' diye sorduğumuzda ağır hakarete maruz kaldık. 'Seni öldürürüz' diye tehdit ettiler. 'Ne oluyor' diyerek yanlarına gittiğimde babam geldi. Babam 'bunlara uyma' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Direkt 2 kişi babama saldırdı. Ben de araya girerek babamı aldım onlar da hemen uzaklaştı" dedi.