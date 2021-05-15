Burdur'da dehşeti yaşadılar! Evi ve arabasını parçaladılar
Son dakika haberine göre; Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletle evlerinin önüne gelen iki kişiye 'Neden durdunuz, ne yapıyorsunuz?' diye soran Tural ailesi dehşeti yaşadı. Çıkan tartışmanın ardından bölgeden ayrılan 2 kişi, bir süre sonra kalabalık bir grupla gelip aileye saldırdı.
Antalya'da bir otelde teknik müdür olarak çalışan Veli Tural, bayramı geçirmek için Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Seydiköy'de oturan babası Hüseyin Tural'ın (65) evine gitti. Veli Tural'ın iddiasına göre, bayramın ilk günü motosikletli 2 kişi, evin önüne gelerek beklemeye başladı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından motosikletli 2 kişi bölgeden ayrıldı.
Bir süre sonra bu kişiler, yanlarına aldıkları grup ile yeniden Tural ailesinin evinin önüne geldi. Grup, Veli Tural ile yaşlı anne ve babasıyla kardeşi ve yeğenini dövdü.
Veli Tural'ın sırtından ve elinden, diğer aile üyelerinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayda bahçede bulunan 3 çocuk ve hamile bir kadın da kavganın ortasında kaldı. Tural ailesinin evi ve park halindeki aracı zarar gördü.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI
İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Veli Tural, babası, annesi, kardeşi ve yeğeni hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu. Jandarma, diğer taraftan 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan jandarma, Tural ailesine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 15 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.
'HAKARETE, TEHTİDE MARUZ KALDIK'
Sırtında darp izleri bulunan sağ elinde iki parmağı kırıldığını söyleyen Veli Tural, evlerinin önünde tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradıklarını anlattı. Veli Tural, "2 motosikletli kişi evimizin önüne gelip durdu. Orada oyalanmaya başladı. Yeğenimin kucağında çocuğum vardı. 'Neden durdunuz, ne yapıyorsunuz' diye sorduğumuzda ağır hakarete maruz kaldık. 'Seni öldürürüz' diye tehdit ettiler. 'Ne oluyor' diyerek yanlarına gittiğimde babam geldi. Babam 'bunlara uyma' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Direkt 2 kişi babama saldırdı. Ben de araya girerek babamı aldım onlar da hemen uzaklaştı" dedi.
'ARABAMIZI VE EVİMİZİ PARÇALADILAR'
Aradan kısa süre geçtikten sonra motosikletteki 2 kişinin daha kalabalık bir grupla evin önüne geldiğini aktaran Veli Tural, "Biz daha evin içerisine girmeden bahçedeyken 15 kişilik bir grup araçlarla ve motorlarla geldi. Her gelen vuruyor, öldürmeye geliyor. Sopalarla yaşlı annem ve babama, yeğenime, bana vurdular. 3 çocuğum, hamile yengem olayın ortasında kaldı. Bizi linç ettiler. Grup sonradan 30 kişiye kadar çıktı. Bize saldırdılar. Savunmak için kendimizi eve kilitledik. Arabamızı ve evimizi parçaladılar. Yaşanmaz hale getirdiler" diye konuştu.
15 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ
Olay yerine jandarma ekiplerinin geldiğini ve sağlık kontrolleri için kendilerini Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdüklerini belirten Veli Tural, "İfademiz alındıktan sonra Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirdiler. Bu arada ben evimde hem saldırıya uğradım hem de 5 kişilik aileme toplamda 15 bin 500 TL para cezası kesildi" ifadelerini kullandı.
Saldırganları tanımadığını vurgulayan Veli Tural, korktuklarını söyledi.
OLAY ANI KAMERADA
Bu arada olay anı, Tural ailesinin evindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kalabalık bir grubun eve gelmesi ve ardından yaşanan arbede yer aldı. Görüntülerde ayrıca, saldırganlardan bazılarının ailenin evine zarar verdiği görüldü.
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