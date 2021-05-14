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THY Kabin memurlarından kimsesiz çocuklara bayram hediyesi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) zorlu şartlarında aldıkları önemli sorumluluklarla bilinen () kabin memurları, 'nda kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü. 415 çocuğa kıyafet hediye ettiler.

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Giriş Tarihi: 14.05.2021
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THY Kabin memurlarından kimsesiz çocuklara bayram hediyesi

'İsimsizlerTK' isimli sosyal medya hesapları aracılığıyla ihtiyaç sahipleri için destek toplayan 34 kişiden oluşan ve THY'de kabin memuru olarak görev yapan ekip, Ramazan Bayramı nedeniyle bir organizasyon düzelendi. Toplanan yardımlarla ilk olarak Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklara bayram hediyelerini veren ekip, daha sonra belirlenen 17 noktada çocuklara ve ailelere de ulaştı. Kabin memurları her çocuk için şort, tişört ve gömlekten oluşan 2 takım kıyafet teslim ederken, çocukların bayram sevincine ortak oldu.

39 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİLER
Uçakta görev yaparken tanıştıkları arkadaşları ile yeryüzünde ihtiyaç sahibi kimselere dokunan kabin memurları bayram organizasyonları sonrası 39. projelerini tamamlamış oldu. Pandemi döneminde 1007 aileye hijyen ürünü ve erzak ulaştıran iyilik elçileri, Elazığ ve İzmir depremlerinde de etkilenen bölge halkına yardımda da bulundu. Kendilerini "Aile" olarak tanımlayan grubun, diğer bir çalışması ise Mardin'de bir anasınıfı ve Ağrı'da bir kütüphane açmak oldu.

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