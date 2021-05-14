Sivas’ta bozkırın nazar boncuğu olarak bilinen Gökpınar Gölü korunacak

İnşallah bundan sonra burada herhangi bir yapılaşma olduğu zaman Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Bakanlığıyla bütüncül bir proje ile buranın dokusuna uygun bir biçimde yapılacak. Bu gölün 45 bin metre kare alanı kesin korunaklı hassas alan olarak belirlendi. Bu arada özellikle Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Bakan yardımcımız Mehmet Emin Birpınar'a, Tabiat Varlıkları Genel Müdürümüz Mehmet Ali Kahraman'a ve onun ekibine çok teşekkür ediyorum. Özellikle şunun altını çizeyim iktidarlarımız bu şekilde ki doğal korunaklı alanların sayısının artması noktasında ciddi anlamda çalışmalar yapıyor. 2017 yılında Türkiye'de doğal sit alanı oranı yüzde 8'iken 10.9'a çıkarıldı. Bu güzellikler keşfedildikçe koruma altına alacağız" dedi.