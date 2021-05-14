Dağa düşen yıldırım dev kayaları parçaladı! O anlar kamerada
Son dakika dünya haberleri... Suudi Arabistan’da dağa düşen yıldırım dev kayaları parçaladı. O anlar amatör kamera ile kayda alındı. Görüntülerde bir yıldırımın dağa düşmesi ve dağdaki dev kayalıkların bölündüğü anlar yer aldı.
YAŞAM DHA
Suudi Arabistan'ın özellikle güney kesiminde sel ve heyelanlara neden olan yağışlar sırasında dağa art arda yıldırım düştü.
Yıldırımın şiddeti, dağdaki dev kayaları parçaladı.
O ANLAR KAMERADA
O anları amatör kamera ile kayda alan Aimen Dean, "Eğer bir yıldırımın kayayı böldüğünü hiç merak ettiyseniz, bu mesajın yanıtlarına bakın. Bu, güney Suudi Arabistan'da oldu" diye konuştu.
Görüntülerde, bir yıldırımın dağa düşmesi ve dağdaki dev kayalıkların bölündüğü anlar yer aldı.
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