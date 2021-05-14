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Tam kapanmayı fırsat bildiler! İstanbul’un içme suyu havzasını zehirlediler

Tam kapanmayı fırsat bilenler 'un en önemli içme suyu sağlayan Göl havzasına hafriyat ve kimyasal içeren kaçak döküm gerçekleştirdi. Olaya tepki gösteren Belediye Başkanı , "Katı atık maddelerini veya zehirli maddelerini dökme alanı değildir. İnsanlar üç kuruş, beş kuruş için koskocaman İstanbul’a hizmet eden gölü gözden çıkartabiliyorlar. Hepsinin başına bineceğiz ” dedi.

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Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Tam kapanmayı fırsat bildiler! İstanbul’un içme suyu havzasını zehirlediler

17 günlük tam kapanma süreci ve tatilini fırsat bilen kişilerin gece yarısı plakaları sökülmüş 7 kamyonla Göl havzasına hafriyat dökerek kaçtıkları iddia edildi. Şehir polis kamerası ve çevredeki kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerde bölgeye ilk olarak plakasız binek bir araç geldiği öğrenildi. Ardından plakası sökülmüş olarak istikametinden gelen 7 kamyon mevkine gelerek göl havzasına kaçak döküm yaptığı belirlendi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı , gördüğü görüntü karşısında tepki gösterdi. Öte yandan hafriyat dolu araçların, alana geldiği ve kasası boş bir şekilde çıktığı kameraya yansıdı.



"HEPSİNİ HUKUK ÖNÜNE, KANUN ÖNÜNE ÇIKARTACAĞIZ"

Büyükçekmece göl havzasına birçok defa bu tip dökümler yapıldığını belirten Başkan Akgün şunları söyledi:

"Bunların beş ayrı dökümü de zehirli madde hatta arsenik olduğu belirlenmişti bir kaç yıl önce. Birçok defa oldu bu. Örneğin bu yapılan dökümler çoğu da içerisinde asbest de var her şey var içerisinde. Dün gece, iki gün önce dökmüşler. O saatlerde bu yolda bizim nöbetçimiz yoktu ama mobeselerimiz var. İncelediğimizde plakalar sökülüyor. Plakasız giren kamyonlar giriyor. Daha da ötesi önce bir öncü otomobil geliyor. O da plakasız. O bölgeyi geziyor. Zabıta var mı yok mu diye. Arkasından plakasız kamyonlar geliyor, döküyor ve gidiyorlar. Büyükçekmece göl havzası kimsenin katı atık maddelerini veya zehirli maddelerini dökme alanı değildir. Herkes aklını başına toplasın. Büyükçekmece Gölü 16 milyon insanın içme suyu kaynaklarından en önemlilerinden bir tanesidir. Büyükşehir zabıtası, Büyükşehir Çevre Koruma, Büyükçekmece zabıtası, Büyükçekmece Çevre Koruma seferber olduk. Dolasıyla Büyükçekmece Gölünü de şiddetle hep birlikte korumamız lazım. Çünkü insanlar üç kuruş, beş kuruş için koskocaman İstanbul'a hizmet eden gölü gözden çıkartabiliyorlar. Bu göl İstanbul'a 100 milyon metre küp su veriyor. Kuraklığın alabildiğine her geçen gün arttığını görüyoruz. İklim değişikliğini görüyoruz. Göle zarar vermek için seferber olmuş bazı gözü dönmüş üç kuruşa, beş kuruşa satanlar. Bu ülkeye, bu insanlara verdikleri zararı düşünmeden sadece cebine girecek üç kuruşla yetiniyor. Hepsinin başına bineceğiz. Hepsini hukuk önüne, kanun önüne çıkartacağız ve en ağır cezaları uygulayacağız."

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