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Bolu’da arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu! Korona testi pozitif olan genç kız böyle bulundu

'da, çiftlik evinde gece arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra ormanda yürüyüşe çıkan ve sırra kadem basan 22 yaşındaki . yaklaşık 6 saat sonra bulundu. testinin pozitif olması nedeniyle karantinada olması gereken Ece E., hastanedeki tedavisinin ardından ceza uygulanıp yurduna götürülecek.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Bolu’da arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu! Korona testi pozitif olan genç kız böyle bulundu

Bolu'da, bir çiftlik evinde gece arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra yürüyüşe çıktığı kaybolan Ece E. (22) yaklaşık 6 saat sonra bulundu.

Bolu’da arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu! Korona testi pozitif olan genç kız böyle bulundu

Koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle karantinada olması gereken E., hastanedeki tedavisinin ardından ceza uygulanıp KYK yurduna götürülecek.

Bolu’da arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu! Korona testi pozitif olan genç kız böyle bulundu

Kent merkezinde yaşayan Ece E., dün gece saatlerinde 5 arkadaşıyla birlikte Çakmaklar köyünde, çiftlik evinde alkol aldı. Ece E., ardından çiftlik evinden çıkıp, ormanda yürüyüşe çıktı.

Bolu’da arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu! Korona testi pozitif olan genç kız böyle bulundu

Ormanda karşılaştığı bir hayvandan korkan genç kız, koşmaya başlayınca kayboldu. Ece E., cep telefonuyla jandarmayı arayıp, haber verdi.

Bolu’da arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu! Korona testi pozitif olan genç kız böyle bulundu

Bunu üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve polis ekipleri arama çalışması başlattı. E., saat 10.30 sıralarında, yayladaki evine giden bir vatandaş tarafından bulundu.

Bolu’da arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu! Korona testi pozitif olan genç kız böyle bulundu

Vatandaş, durumu genç kızı bulduğu bölgeye 200 metre uzaklıkta arama yapan AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, ulaştıkları Ece E.'e su verdi.

Bolu’da arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu! Korona testi pozitif olan genç kız böyle bulundu

Yaklaşık 6 saat ormanda kalan ve ayak bileğini incittiği belirlenen Ece E., ambulansla tedbir amaçlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Bolu’da arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu! Korona testi pozitif olan genç kız böyle bulundu

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİFMİŞ

Bu arada Ece E.'in sorgulamasını yapan sağlık ekibi, koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve karantina altında bulunması gerektiğini tespit etti.

Bolu’da arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu! Korona testi pozitif olan genç kız böyle bulundu

Ece E.'e hastanedeki tedavisinin ardından karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulanacağı ve KYK yurduna götürüleceği bildirildi.

Bolu’da arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu! Korona testi pozitif olan genç kız böyle bulundu

Ece E.'in birlikte alkol aldığını iddia ettiği arkadaşlarının herhangi bir kayıp başvurusu yapmadığı da ortaya çıktı. Genç kızın temaslı arkadaşlarının bulunması için çalışma başlatıldı.

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