İstanbul'da bir öğretmen öğrencilerini takdir belgesi karşılığında istismar etti

İstanbul'da eğitim gören 10 ve 11 yaşındaki iki kız çocuğu öğretmenleri tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını ailelerine itiraf etti. Olay Gaziosmanpaşa'da bulunan bir İlköğretim okulunda meydana geldi. 2 bin 500 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda eğitim alan 10 yaşındaki E.N.K., ve 11 yaşındaki I.T., isimli kız çocukları öğretmenleri tarafından fiziksel tacize uğradıklarını ailelerine anlattı. Çocuklarının cinsel tacize maruz kaldığını öğrenen aileler soluğu karakolda aldı.