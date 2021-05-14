Kayseri’de kenenin ısırdığı adam hayatını kaybetti
Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 42 yaşındaki besici Mehmet Köseoğlu hayata veda etti
YAŞAM DHA
Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Köseğlu, hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazide boynuna kene yapıştığını fark etti.
Keneyi eliyle çıkaran Köseoğlu, bir süre sonra fenalaşınca Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan 2 çocuk babası, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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