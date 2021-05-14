14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de kenenin ısırdığı adam hayatını kaybetti

Kayseri’de kenenin ısırdığı adam hayatını kaybetti

ilçesine bağlı 'nde kene ısırması sonucu (KKKA) hastalığına yakalanan 42 yaşındaki besici Mehmet Köseoğlu hayata veda etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
ABONE OL
Kayseri’de kenenin ısırdığı adam hayatını kaybetti

ilçesine bağlı 'nde besicilik yapan Mehmet Köseğlu, hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazide boynuna kene yapıştığını fark etti.

Keneyi eliyle çıkaran Köseoğlu, bir süre sonra fenalaşınca 'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 çocuk babası, 'ne sevk edildi.

6 gün süren tedavinin ardından Köseoğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Köseoğlu'nun bugün Sarıkaya Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA