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Şaşkına döndüler! Tilki kedilerin yemeğine ortak oldu

’ın ilçesinde sokak kedilerini besleyen hayvanseverler, beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı. Tilkinin kedilerin yemeğine ortak olduğu anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Şaşkına döndüler! Tilki kedilerin yemeğine ortak oldu

'ın ilçesi Şehitler Anıtı bölgesinde sokak kedilerini besleyen hayvanseverler, beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı. Yiyecek bulamadığı için kent merkezine kadar indiği tahmin edilen tilki kedilere atılan yiyeceğe ortak oldu.

Türkçe Öğretmeni Özden, kedileri beslerken ortaya çıkan tilkinin ilk başlarda tedirgin olsa da kendilerine alışmaya başladığını kaydetti. Yaklaşık bir aydır kedilerle birlikte tilkiyi de beslediklerini dile getiren Özden, "Akşam saatlerinde Kale bölgesinde besleme yapıyoruz. Tilki bazen geliyor bizim dağıttığımız yiyeceklerden payını alıp gidiyor. Bizde onu görmekten, beslemekten çok mutlu oluyoruz. Tilki önce biraz tedirgindi fakat bizde mümkün olduğu sürece ürkütmemeye çalıştık. Onun bize yaklaşmasını bekledik, 15 gündür pek kaçmıyor. Bizleri görür görmez saklandığı yerden veya yuvasından çıkıyor" dedi.

Özden, tilkinin kedilerle oldukça uyumlu olduğunu ve zarar vermediğini ifade ederek, "Bu da doğada bulunan canlıların kendi içlerinde olan barışıklığı gösteriyor. Bizler de onları görmekten, beslemekten mutlu oluyoruz" diye konuştu.

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