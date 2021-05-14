Şaşkına döndüler! Tilki kedilerin yemeğine ortak oldu

Türkçe Öğretmeni Erol Özden, kedileri beslerken ortaya çıkan tilkinin ilk başlarda tedirgin olsa da kendilerine alışmaya başladığını kaydetti. Yaklaşık bir aydır kedilerle birlikte tilkiyi de beslediklerini dile getiren Özden, "Akşam saatlerinde Kale bölgesinde besleme yapıyoruz. Tilki bazen geliyor bizim dağıttığımız yiyeceklerden payını alıp gidiyor. Bizde onu görmekten, beslemekten çok mutlu oluyoruz. Tilki önce biraz tedirgindi fakat bizde mümkün olduğu sürece ürkütmemeye çalıştık. Onun bize yaklaşmasını bekledik, 15 gündür pek kaçmıyor. Bizleri görür görmez saklandığı yerden veya yuvasından çıkıyor" dedi.