Konya’da eşi Ece Çiçek'i boğazını keserek öldüren Sabri Çiçek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Beyşehir ilçesinde 4 ay önce kaçırarak evlendiği 18 yaşındaki Ece Çiçek’i boğazını keserek katleden Sabri Çiçek’e hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ece Çicek’in ağabeyi, “O katil inşallah cezaevinden çıkamaz” dedi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 ay önce eşi Ece Çiçek'i (18) boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren Sabri Çiçek (22) hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Çift, arasında olay gecesi tartışma çıktı. Sabri Çiçek, tartışmanın ardından cinnet getirerek Ece Çiçek'in boğazı kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra polisi arayan Sabri Çiçek, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" diye ihbarda bulundu.
İhbar üzerine ve giden polis, genç kadını kanlar içinde buldu. Gözaltına alınan Sabri Çiçek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CANAVARCA HİSLE
Sabri Çiçek hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından "eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İddianame Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hakim karşısına çıkan Sabri Çiçek, hiçbir takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
'KANI YERDE KALMADI'
Talihsiz genç kadının ağabeyi Naim Ertürk verilen cezadan memnun olduklarını dile getirerek, "Devletimizden, yargımızdan Allah razı olsun. Kardeşimin kanı yerde kalmadı. Kardeşim geri gelmez ama biraz da olsa içimizdeki yangın azaldı. O katil inşallah cezaevinden çıkamaz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başkan Erdoğan açıkladı! Kontrollü normalleşme takvimi nasıl olacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...
- Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta var mı? 14 Mayıs ATV yayın akışı...
- Elon Musk tweet attı, ortalık yıkıldı! Bitcoin'i bıraktı, çöküş başladı! Düşüş ivmesine girdi...
- 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasaklar...
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş iddia! Sezon finalinde gidiyor! Ayrılığın ayak sesleri...
- 1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? 1100 TL yardım E-Devler sorgulama...
- Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı?
- Yerinde durmayacak uçuşa geçti! Değişim ağırdan geldi kredi faiz oranları tırmanıyor! Yapı Kredi, TEB, Garanti, Akbank...
- Fiyatlar düşüşte, araba alacaklara müjde! Kampanyalar yüzleri güldürecek! Opel, Renault, Fiat, Honda, Toyota...
- Birçok çalışan bunu bilmiyor! Çifte tazminat hakkı var! İşten ayrıldıktan sonra...
- Bankalar barut fıçısı gibi! 1000, 1300, 1600. 2500 TL'ye kadar ödeme fırsatı! Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, TEB...
- Şartları yerine getirenlere 1.657 TL ödeme! Aralıksız olarak yapılıyor! PTT ve ATM üzerinden...