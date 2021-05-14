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Konya’da eşi Ece Çiçek'i boğazını keserek öldüren Sabri Çiçek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

ilçesinde 4 ay önce kaçırarak evlendiği 18 yaşındaki ’i boğazını keserek katleden ’e hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ece Çicek’in ağabeyi, “O katil inşallah cezaevinden çıkamaz” dedi

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Konya’da eşi Ece Çiçek'i boğazını keserek öldüren Sabri Çiçek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

'nın ilçesinde 4 ay önce eşi 'i (18) boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren (22) hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Geçtiğimiz yıl 3 Aralık günü Beyşehir ilçesinden meydana gelen olayda, inşaat işçisi Sabri Çiçek, 'nın ilçesinde yaşayan Ece Çiçek'i kaçırıp Beyşehir'e geldi. Sabri ve Ece Çiçek, burada resmi nikah kıyarak evlendi.



Çift, arasında olay gecesi tartışma çıktı. Sabri Çiçek, tartışmanın ardından cinnet getirerek Ece Çiçek'in boğazı kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra polisi arayan Sabri Çiçek, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" diye ihbarda bulundu.



İhbar üzerine ve giden polis, genç kadını kanlar içinde buldu. Gözaltına alınan Sabri Çiçek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



CANAVARCA HİSLE

Sabri Çiçek hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından "eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.



İddianame 'nce kabul edildi. Hakim karşısına çıkan Sabri Çiçek, hiçbir takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



'KANI YERDE KALMADI'

Talihsiz genç kadının ağabeyi Naim Ertürk verilen cezadan memnun olduklarını dile getirerek, "Devletimizden, yargımızdan Allah razı olsun. Kardeşimin kanı yerde kalmadı. Kardeşim geri gelmez ama biraz da olsa içimizdeki yangın azaldı. O katil inşallah cezaevinden çıkamaz" dedi.

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