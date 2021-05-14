Konya’da eşi Ece Çiçek'i boğazını keserek öldüren Sabri Çiçek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası





'KANI YERDE KALMADI'

Talihsiz genç kadının ağabeyi Naim Ertürk verilen cezadan memnun olduklarını dile getirerek, "Devletimizden, yargımızdan Allah razı olsun. Kardeşimin kanı yerde kalmadı. Kardeşim geri gelmez ama biraz da olsa içimizdeki yangın azaldı. O katil inşallah cezaevinden çıkamaz" dedi.