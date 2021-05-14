Türk vatandaşı olmak isteyen Delia Simona öldüğünü öğrendi

AİLE CÜZDANIM VAR KİMLİĞİM YOK

Pasaportu olmadığı için Türk kimliği de çıkaramayan Delia, HES kodu alamadığı için ne otobüse binebiliyor, ne alışveriş yapabiliyor ne de devlet kurumlarından yardım talep edebiliyor. Adeta yaşayan bir ölü olduğunu ifade eden Delia Simona "Nereye başvurduysam geri gönderildim. Pasaportum ve kimliğim olmadığı için bütün kapılar yüzüme kapanıyor. Arkın ile evlendiğimize dair aile cüzdanım da var ama bir kimliğim yok" diye konuştu.