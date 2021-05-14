Adana'da babasını pompalı tüfekle vurmuştu! Sebebi ortaya çıktı
Adana'da babası Abdulazim Mahmit’i pompalı tüfekle öldüren M.M. (16) yakalandı. M.M. ifadesinde "Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu. Bana şiddet uyguluyordu. Olay günü de beni dövünce pompalı tüfekle vurdum" diye konuştu.
Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil evde oturan Abdulazim Mahmit'ten haber alamayan çocukları, çarşamba günü saat 19.30 sıralarında eve gitti.
Zili çalan çocukları, kapıyı açan olmayınca balkona tırmandı. Balkondan içeri bakan çocukları babalarının kanlar içinde yerde yattığını görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇOCUKLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Çilingir yardımıyla girilen evde, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmit'in pompalı av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Babalarının öldüğünü öğrenen çocukları, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdulazim Mahmit'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmit ile birlikte yaşadığı oğlu M.M. arasında tartışma çıktığı, ardından da evden bir el silah sesi geldiğini belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, M.M.'nin elinde bir çantayla evden çıktığını tespit etti.
Dün akşam saatlerinde yakalanıp, gözaltına alınan M.M.'nin, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. M.M.'nin, "Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu. Bana şiddet uyguluyordu.
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