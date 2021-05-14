Trabzon'da kara yoluna fırlayan çocuk yürekleri ağza getirdi!
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bisikletiyle kara yoluna fırlayan çocuk tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Duha K.' nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yürekleri ağza getiren kaza, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Evlerinin altında vakit geçirmek için bisiklet süren Yusuf Duha K. bisikletin kontrolünü kaybedince karayoluna fırladı. Bir anlık dalgınlıkla kendisini karayolunda bulan küçük çocuk, karayolunun sol şeridine kadar ilerledi.
Bu sırada, Ahmet Ercan idaresindeki 53 DY 780 plakalı tır Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru seyir halindeydi.
Bisikletiyle tira yandan çarpan minik Yusuf Duha, bir anda yere düştü. Şans eseri yaralanmayan ve kazadan kıl payı kurtulan küçük çocuk, korku içinde ayağa kalkarak yol kenarında bulunan akrabalarına doğru koşmaya başladı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar panik içinde koşmaya başlarken, tır sürücüsü uzun süre yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atmaya çalıştı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri'nin çağrılmasının ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Duha K.' nın bilincinin açık ve sağlığının yerinde olduğu öğrenilirken, kontrol amaçlı tomografisinin çekildiği bilgisine ulaşıldı.
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