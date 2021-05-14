Trabzon'da kara yoluna fırlayan çocuk yürekleri ağza getirdi!

Yürekleri ağza getiren kaza, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Evlerinin altında vakit geçirmek için bisiklet süren Yusuf Duha K. bisikletin kontrolünü kaybedince karayoluna fırladı. Bir anlık dalgınlıkla kendisini karayolunda bulan küçük çocuk, karayolunun sol şeridine kadar ilerledi.





Bu sırada, Ahmet Ercan idaresindeki 53 DY 780 plakalı tır Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru seyir halindeydi.