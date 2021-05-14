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İstanbul'da intihar girişiminde ilginç anlar: Oktay Kaynarca’yı çağırın

’ta önceki gün saat 16.30 sıralarında Park Sokak üzerinde zabıta ekipleri tarafından malzemelerine el konulduğunu iddia eden kağıt toplayıcı bir genç, yangın merdiveninin tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerine “’yı çağırın” diyen genç, yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından ikna edilerek aşağıya indirildi. İlginç diyalogların yaşandığı anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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İstanbul'da intihar girişiminde ilginç anlar: Oktay Kaynarca’yı çağırın

Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcılık yaptığını söyleyen 16 yaşındaki ., zabıta ekipleri tarafından darp edildiğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu.

Sokak üzerindeki yangın merdiveninin giren genç, yoldan geçen bir vatandaşa "abi polisi ara" dedikten sonra tepesine çıktı.

"OKTAY KAYNARCA'YI ÇAĞIRIN"

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genci ikna etmek için çalışmalara başladı.

Malzemelerinin darp edilerek alındığını iddia eden genç, aşağıya inmemek uzun süre direndi. Polis ekiplerinin yanına gelmesine izin vermeyen genç, ATV'de ekranlara gelen ve milyonların takip ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ünlü oyuncusu 'yı çağırmalarını istedi.

Kaynarca'nın şehir dışında olması nedeniyle gelmesinin mümkün olmadığını belirtilmesi üzerine genç, merdivenin korkuluklarda gezinmeye başladı.

BEŞİKTAŞ POLİSİ GENCİ İKNA EDEREK İNDİRDİ

Önce sigara içen ardından ceketini ve cüzdanını yere atan gencin yanına önce Beşiktaş Devriye Ekipler Amiri çıkmaya çalıştı. Gençle aşağıdan diyaloğu sürdüren Etiler Polis Merkezi Amiri ardından yangın merdivenine girerek müzakereci polisle birlikte yanına çıktı.

Gençle konuşarak ikna çalışmaya başlayan polis ekipleri, bir süre sonra başarılı olarak genci aşağıya indirdi. Polis otosuna bindirilen genç ardından emniyete götürüldü. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansıdı.

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