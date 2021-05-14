İstanbul'da intihar girişiminde ilginç anlar: Oktay Kaynarca’yı çağırın
Beşiktaş’ta önceki gün saat 16.30 sıralarında Nispetiye Mahallesi Park Sokak üzerinde zabıta ekipleri tarafından malzemelerine el konulduğunu iddia eden kağıt toplayıcı bir genç, yangın merdiveninin tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerine “Oktay Kaynarca’yı çağırın” diyen genç, yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından ikna edilerek aşağıya indirildi. İlginç diyalogların yaşandığı anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcılık yaptığını söyleyen 16 yaşındaki Samet Ç., zabıta ekipleri tarafından darp edildiğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu.
Sokak üzerindeki yangın merdiveninin giren genç, yoldan geçen bir vatandaşa "abi polisi ara" dedikten sonra tepesine çıktı.
"OKTAY KAYNARCA'YI ÇAĞIRIN"
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genci ikna etmek için çalışmalara başladı.
Malzemelerinin darp edilerek alındığını iddia eden genç, aşağıya inmemek uzun süre direndi. Polis ekiplerinin yanına gelmesine izin vermeyen genç, ATV'de ekranlara gelen ve milyonların takip ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ünlü oyuncusu Oktay Kaynarca'yı çağırmalarını istedi.
Kaynarca'nın şehir dışında olması nedeniyle gelmesinin mümkün olmadığını belirtilmesi üzerine genç, merdivenin korkuluklarda gezinmeye başladı.
BEŞİKTAŞ POLİSİ GENCİ İKNA EDEREK İNDİRDİ
Önce sigara içen ardından ceketini ve cüzdanını yere atan gencin yanına önce Beşiktaş Devriye Ekipler Amiri çıkmaya çalıştı. Gençle aşağıdan diyaloğu sürdüren Etiler Polis Merkezi Amiri ardından yangın merdivenine girerek müzakereci polisle birlikte yanına çıktı.
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