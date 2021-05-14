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3 ay önce ortaya çıktı! İstanbul sahillerini istila etti

Özellikle Marmara Denizi'nde ortaya çıkan deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor. ’nde kıyı kesimden uzaklaşarak denizin ileri kısımlarında oluşan deniz salyası yoğunluğu havadan görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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3 ay önce ortaya çıktı! İstanbul sahillerini istila etti

Yaklaşık 3 ay önce başta 'un sahil kesimlerinde olmak üzere birçok alanda etkili olan deniz salyaları varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Özellikle balıkçıları zor durumda bırakan ve mevsimsel olduğu belirtilen ancak ekosistemde yaşanan bozulmalar sonucu varlığını yoğun olarak gösteren deniz salyaları 'nde etkisini sürdürüyor.

Sahil şeridinden uzaklaşarak ilerleyen deniz salyalarının son hali ise havadan görüntülendi.

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