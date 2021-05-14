Dünya alarm veriyor! En sıcak 10 yılı yaşadık

Her yıl ısınan dünya, okyanuslar ve eriyen buzullar nedeniyle yaşanan iklim sorunlarına dikkati çekmek amacıyla 15 Mayıs "Dünya İklim Günü" olarak kutlanıyor.

Başta Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) olmak üzere, iklim konusunu inceleyen uluslararası kuruluşlar ve STK'ler ile iklim alanında araştırmalar yürüten akademisyenlerin çalışmalarından derlenen bilgilere göre küresel ısınma, okyanuslardaki ısınma ve iklim değişikliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle yavaşlasa da hayatı tehdit etmeye devam ediyor.

Sanayileşme öncesi olarak kabul edilen 1850-1900 yıllarına oranla sıcaklığı 1,2 santigrat derece daha fazla olan 2020, küçük bir farkla 2016'nın ardından en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti.