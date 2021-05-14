Bursa'da hırsız çaldığı arabanın lastiği patlayınca, başka aracın lastiğini söküp değiştirerek kaçtı

35 TCN 14 plakalı otomobilin sürücüsü, lastiği patlayınca durdu. Bu kişi, park halindeki Lütfullah Bayav'a ait 16 Y 9016 plakalı otomobilin sol arka lastiğini söküp, kullandığı araca taktı. Patlak olan lastiği de olay yerine bırakan şüpheli, kaçtı.