Bursa'da hırsız çaldığı arabanın lastiği patlayınca, başka aracın lastiğini söküp değiştirerek kaçtı
İnegöl ilçesinde saat 01.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi’nde kimliği belirsiz kişi, çaldığı otomobilin lastiği patlayınca, park halindeki bir başka aracın lastiğini söküp, takarak yoluna devam etti. Polis ekipleri, çalıntı aracı ve şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
YAŞAM DHA
35 TCN 14 plakalı otomobilin sürücüsü, lastiği patlayınca durdu. Bu kişi, park halindeki Lütfullah Bayav'a ait 16 Y 9016 plakalı otomobilin sol arka lastiğini söküp, kullandığı araca taktı. Patlak olan lastiği de olay yerine bırakan şüpheli, kaçtı.
Sabah kalktığında aracının lastiğinin çalındığını gören Bayav, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Gelen polis ekipleri, yaptığı araştırmada şüphelinin kullandığı otomobilin çalıntı olduğunu belirledi.
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