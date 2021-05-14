Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Tam kapanma sonrasında hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı ifade edilirken, paylaşılan 5 günlük haritalı hava durumu görsellerinde tam kapanma sonrası ilk günlerde havanın nasıl olacağına yönelik tahminlerde bulunuldu. Peki tam kapanma sonrası hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı ifade edilirken, tam kapanma sonrası hava sıcaklıklarına ilişkin tahminler de paylaşıldı.
2 İLA 5 DERECE ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
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