14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Tam kapanma sonrasında hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Tam kapanma sonrasında hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamasında hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı ifade edilirken, paylaşılan 5 günlük haritalı görsellerinde sonrası ilk günlerde havanın nasıl olacağına yönelik tahminlerde bulunuldu. Peki tam kapanma sonrası hava nasıl olacak? hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
ABONE OL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Tam kapanma sonrasında hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı ifade edilirken, sonrası hava sıcaklıklarına ilişkin tahminler de paylaşıldı.

2 İLA 5 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA