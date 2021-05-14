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İtalya’dan Google’a 130 milyon euroluk ceza! Pazardaki konumunu kötüye kullandı

'a haksız rekabet gerekçesiyle bir ceza da 'dan geldi. İtalya'da rekabet düzenleme kurumu, Google'a pazardaki konumunu kötüye kullanmasını gerekçe göstererek 120 milyon euroluk para cezası kesti.

TEKNOLOJİ A Haber
Giriş Tarihi: 14.05.2021
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İtalya’dan Google’a 130 milyon euroluk ceza! Pazardaki konumunu kötüye kullandı

'a haksız rekabet gerekçesiyle bir ceza da 'dan geldi. İtalya'da rekabet düzenleme kurumu, Google'a pazardaki konumunu kötüye kullanmasını gerekçe göstererek 120 milyon euroluk para cezası kesti.

Rekabet Düzenleme Kurumu, Google'ın, rakibi 'in elektrikli araçların şarj edilmesiyle ilgili akıllı telefon uygulamasını kapatarak pazar konumunu kötüye kullandığına hükmetti.

Açıklamaya göre, Google Android'e ait uygulamadan yararlanma imkanını haksız bir şekilde sınırlandırdı. Bunun yerine de kendi harita uygulamasının seçilmesini sağladı.Google'a bu sebeple 120 milyon euroluk ceza kesildi.

Şirket para cezasının yanı sıra her iki uygulamanın da çalışmasına olanak tanımak durumunda.

Google daha önce de benzer cezalar almış, son olarak nisan ayında, 'de haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle şirkete 296 milyon lira ceza kesilmişti.

Google’a 130 milyon euroluk ceza GOOGLE'A 130 MİLYON EUROLUK CEZA

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