İtalya’dan Google’a 130 milyon euroluk ceza! Pazardaki konumunu kötüye kullandı

Şirket para cezasının yanı sıra her iki uygulamanın da çalışmasına olanak tanımak durumunda.

Google daha önce de benzer cezalar almış, son olarak nisan ayında, Türkiye'de haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle şirkete 296 milyon lira ceza kesilmişti.