Son dakika: Pendik'te 5 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul'un Pendik ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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