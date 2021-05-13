13 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika: Pendik'te 5 katlı binanın çatısında yangın

Son dakika haberine göre 'un ilçesi 'nde 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2021
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Son dakika: Pendik'te 5 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul'un Pendik ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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