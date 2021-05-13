Mardin’de görevli imam soluk borusuna şeker takılan çocuğu ölümden kurtardı
Kızıltepe ilçesinde dün akşam Fırat Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir markette çocuğun soluk borusuna şeker takıldı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını markete gelen imam kurtardı. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.
YAŞAM İHA
Yüreklerin ağza geldiği olay dün akşam Fırat Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.
Gıda malzemesi almak için ailesiyle markete gelen ismi öğrenilemeyen 4-5 yaşlarındaki bir erkek çocuğu bayram şekerini ağzına attı.
Şeker bir süre sonra çocuğun soluk borusuna kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden ailenin telaşlandığını gören imam duruma anında müdahale etti.
TERS DÖNDERİP ŞEKERİN ÇIKMASINI SAĞLADI
Nefes alamayan çocuğu kucağına alan imam Emrullah Anuştekin, çocuğun baş kısmını yere doğru uzatarak göğüs kısmına baskı yaptı.
Çocuğun soluk borusuna kaçan şekerin çıkmasını sağlayan Emrullah Anuştekin'in müdahalesi sonrası çocuk nefes almaya başladı.
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