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Mardin’de görevli imam soluk borusuna şeker takılan çocuğu ölümden kurtardı

ilçesinde dün akşam Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir markette çocuğun soluk borusuna şeker takıldı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını markete gelen imam kurtardı. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Mardin’de görevli imam soluk borusuna şeker takılan çocuğu ölümden kurtardı

Yüreklerin ağza geldiği olay dün akşam Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.

Gıda malzemesi almak için ailesiyle markete gelen ismi öğrenilemeyen 4-5 yaşlarındaki bir erkek çocuğu bayram şekerini ağzına attı.

Şeker bir süre sonra çocuğun soluk borusuna kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden ailenin telaşlandığını gören imam duruma anında müdahale etti.

TERS DÖNDERİP ŞEKERİN ÇIKMASINI SAĞLADI

Nefes alamayan çocuğu kucağına alan imam , çocuğun baş kısmını yere doğru uzatarak göğüs kısmına baskı yaptı.

Çocuğun soluk borusuna kaçan şekerin çıkmasını sağlayan Emrullah Anuştekin'in müdahalesi sonrası çocuk nefes almaya başladı.

Anuştekin'in bu hayati müdahalesi takdirle karşılandı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

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