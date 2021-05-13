Son dakika: Çekmeköy’de aşırı hız ve makas terörü: 2 ağır yaralı

Kaza saat 14.45 sıralarında Şile Otoyolu Taşdelen mevkiinde meydana geldi. 35 UKS 70 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, önce bariyerlere daha sonra da aynı istikamette giden Fatih Güneş'in kullandığı 34 DJS 704 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Tanınmaz hale gelen otomobilden ağır yaralı olarak çıkan 2 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"MAKAS ATIYORMUŞ"

Takla atan otomobilin çarptığı diğer otomobilin sürücüsü Fatih Güneş, "Sol şeritteydim, arkadaki araca yol verdim. Bu araçta arkadan çok hızlı geliyordu. Anlattıklarına göre Madenler'den beri zikzak çize çize geliyormuş, makas atıyormuş. Sol şeritten arkamdaki araca yol verdim. Bu hızını alamadı, bana vurmamak için sağ şeride geçti, sağdan araba sekti, sol taraftaki bariyerlere vurdu sonra da önüme düştü" dedi.





