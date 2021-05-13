Eline sopayı alan koştu! Esenyurt'ta 'laf atma' kavgası

Yumruk, taş, sopaların kullanıldığı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri iki aileyi ayırarak olayı başlatan şahısları gözaltına aldı. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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