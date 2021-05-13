Eline sopayı alan koştu! Esenyurt'ta 'laf atma' kavgası
Esenyurt’ta iki aile arasında başlayan laf atma tartışması bir anda meydan savaşına döndü. Taşlı sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralanırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan iki aile arasında "laf atma" tartışması çıktı.
Önce çocukların başlattığı tartışma aile büyüklerinin de katılmasıyla bir anda büyüdü. Apartman içinde başlayan kavga caddeye taşmasıyla savaş alanına döndü.
Yumruk, taş, sopaların kullanıldığı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri iki aileyi ayırarak olayı başlatan şahısları gözaltına aldı. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Marketler bugün kaça kadar açık? 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, A101 kaçta kapanıyor?
- Bayramda seyahat kısıtlaması var mı? 13 Mayıs Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı? Genelge yayımlandı
- Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı, serbest mi? Ramazan Bayramı'nın birinci günü kabir ziyareti yasak mı?
- Ramazan Bayramı resimli mesajları ve sözleri 2021! Ölen anneye, babaya, kardeşe bayram mesajları...
- Anneye, babaya, akrabaya bayram mesajları! Dayıya, teyzeye, amcaya, yengeye Ramazan Bayramı resimli kutlama mesajları...
- Sevgiliye, eşe, arkadaşa, flörte bayram mesajı! En yakın arkadaşa uzun, kısa en güzel Ramazan Bayramı kutlama mesajları...
- Ramazan Bayramı uzun, kısa kutlama mesajları! En farklı, anlamlı, görülmemiş Ramazan Bayramı kutlama mesajları...
- Şanlıurfa bayram namazı saati 2021: Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Şanlıurfa bayram namazı vakti...
- Diyanet il il bayram namazı saatleri: 13 Mayıs İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
- Sıfır araçlarda korkutan açıklama! İkinci el otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlardan önemli uyarı...
- Kahramanmaraş bayram namazı saati 13 Mayıs: Kahramanmaraş'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
- Başvurular çığ gibi büyüdü! Ziraat Bankası faizsiz kredi müjdesini verdi! 2 yıl ödemesiz, 84 ay vadeli 150 bin TL kredi...