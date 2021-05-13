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İstanbul'da sokak arasındaki çocuğa araba böyle çarptı

’da geçtiğimiz 27 Nisan günü ’nde sokak arasındaki bir çocuğa araba çarptı. Aracın çocuğa çarpma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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İstanbul'da sokak arasındaki çocuğa araba böyle çarptı

İddiaya göre üzerinde bir çocuk karşıdan karşıya geçmek için yola çıktı.

O sırada kendisine doğru gelen arabayı fark edemeyen çocuk, aracın çarpmasıyla yerde kaldı.

Araç sürücüsü arabasından inerek çocuğun yardımına koştu, yerdeki yaralı çocuğu kendi arabasına alarak hastaneye götürdü.

ARACIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sokakta üzerinde yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir çocuk karşıdan karşıya geçmek için yola çıkıyor, arabanın çarpmasıyla yerde kalıyor. Araç sürücüsü ise arabasından inerek çocuğun yardımına koşuyor.

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