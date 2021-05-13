İstanbul'da sokak arasındaki çocuğa araba böyle çarptı
Avcılar’da geçtiğimiz 27 Nisan günü Gümüşpala Mahallesi’nde sokak arasındaki bir çocuğa araba çarptı. Aracın çocuğa çarpma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
YAŞAM İHA
İddiaya göre Hacıkadın Sokak üzerinde bir çocuk karşıdan karşıya geçmek için yola çıktı.
O sırada kendisine doğru gelen arabayı fark edemeyen çocuk, aracın çarpmasıyla yerde kaldı.
Araç sürücüsü arabasından inerek çocuğun yardımına koştu, yerdeki yaralı çocuğu kendi arabasına alarak hastaneye götürdü.
ARACIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Sokakta üzerinde yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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