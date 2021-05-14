Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi günler, resmi tatil mi?
Bayram tatili ne zaman bitiyor? Geçtiğimiz sene olduğu bu sene de bayram kutlamaları telefonla veya görüntülü görüşmelerle yapılıyor. Ramazan Bayramı tatilinin hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte 3,5 gün resmi tatildir. Peki, bu sene bayram tatili kaç gün yapılıyor? Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi günler? İşte cevaplar...
Bayram tatili kaç gün? İslam alemi, Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs tedbirlerine ve sosyal mesafeye uyarak kutluyor. 13 Mayıs'ta bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar namaz sonrasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında sarılarak ve temas ederek bayramlaşmadı. Tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerde idrak eden vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. Peki, bu sene bayram tatili kaç gün yapılıyor? Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi günler? İşte haberin detayları...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?
13 Mayıs'ta başlayan 2021 Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte 3,5 gün resmi tatildir.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılacak. Buna göre Ramazan Bayramı tatili ve hafta sonu izni ile birleştirildiğinde 9 gün tatil yapılabilecek.
RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.
Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.
Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?
Dini bayramlarda yapılması tavsiye edilen, yapılması sevap kazandıran bazı hal ve davranışlar vardır. Bunlar;
* Akraba ziyaretleri
* Çocukları sevindirmek
* Çocukları sevmek
* Bolca sohbet etmek
* Küsleri barıştırmak/barışmak
* Allah'a şükretmek
* Fakirlere yardım etmek
* Huzurevlerini ziyaret etmek
* Mezarlıkları ziyaret etmek
BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?
Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].
Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Din kardeşiyle üç günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur [Ebu Davud].
Ameller pazartesi ve perşembe günü Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da, şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan istifade edemez. Cenab-ı Hak, "Onlar barışıncaya kadar amellerini bana getirmeyin" buyurur [İ.Malik].
Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah'ın kulları kardeş olun! Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir [Buhari].
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