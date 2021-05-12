Zonguldak'ta sevgilisi beğenmeyince 6 ayda 212 kilo veren genç: Kilo verdiğime sevinemedim

'ÇORBA DİYETİ YAPIP, YÜRÜDÜM'



Maddi durumu nedeniyle ameliyat olamayan Türkoğlu, vücudundaki yağları aldırmak için destek beklediğini söyledi. Yeniden hayata dönmesine çok az bir yol kaldığını ifade eden Türkoğlu, "Şu an 80 kiloya kadar düştüm. Sadece yürüyerek ve yemek yemeği keserek çorba diyeti yaparak bunu başardım.