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İstanbul’da taksiye binen kadın, şoförü tehdit etti: Sana gereken dersi verecekler

'de içerisinde çay içilmemesi ve maske takılması uyarısına sinirlenen kadın, “Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin. Sana gereken dersi verecekler” diyerek taksiciyi tehdit etti. O anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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İstanbul’da taksiye binen kadın, şoförü tehdit etti: Sana gereken dersi verecekler

Edinilen bilgiye göre, 'den durağına gitmek isteyen kadın yolcu taksiye bindi.

Yolculuk başladığı sırada yolcu maskesini indirip çay içmeye başlayınca şoförü pandemi döneminden dolayı yolcuya takside çay içmemesi ve maske takması konusunda sözlü uyarıda bulundu.

Uyarı sonrası kadın yolcu davranışına devam etti. Taksi şoförü cep telefonuyla görüntü alarak kadın yolcuya tekrar uyarıda bulundu. Bu kez sinirlenen kadın ile taksi şoförü arasında sözlü tartışma yaşandı.

"SANA GEREKEN DERSİ VERECEKLER"

Uyarıların artması ile aşırı sinirlenen kadın yolcu taksiden inmek istedi. Taksi şoförüne bağıran yolcu, "Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Sen taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin.

Benim acelem var, seninle uğraşamam. Sana gereken dersi verecekler, çok şaşıracaksın. Ne olduğunu anlayacaksın. Çay içiyorum, terbiyesizlik yaptın" diye tehditte bulundu.

Öte yandan taksi şoförü ile kadın yolcu arasında "maskeni tak" tartışması, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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