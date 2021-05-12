Van'da 400 kilosu ölü, 130 kilosu canlı 530 kilo inci kefali ele geçirildi
Van'da yapılan denetimlerde, kaçak avlanan 400 kilosu ölü, 130 kilosu canlı inci kefali ele geçirilirken, 4 serpme ve 1 uzatma ağa da el konuldu. Av yasağına uymayan 2 kişiye 3 bin 708 TL ceza uygulandı.
YAŞAM DHA
Bu kapsamda, Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erciş ve Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Çelebibağ Karakol Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlıkları, Erciş, Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri Erciş'in Çelebibağ, Zilan ve Muradiye'nin Bendimahi Çaylarında denetimler yaptı.
Yapılan denetimlerde kaçak avlanan 400 kilosu ölü, 130 kilo canlı inci kefali ele geçirilirken, 4 serpme ve 1 uzatma ağa da en konuldu.
Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar İlçe Tarım Müdürlükleri ekiplerince imha edildi.
Av yasağına uymayan iki kişiye ise 3 bin 708 TL ceza uygulandı.
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