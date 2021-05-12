12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van'da 400 kilosu ölü, 130 kilosu canlı 530 kilo inci kefali ele geçirildi

Van'da 400 kilosu ölü, 130 kilosu canlı 530 kilo inci kefali ele geçirildi

'da yapılan denetimlerde, kaçak avlanan 400 kilosu ölü, 130 kilosu canlı ele geçirilirken, 4 serpme ve 1 uzatma ağa da el konuldu. Av yasağına uymayan 2 kişiye 3 bin 708 TL ceza uygulandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
ABONE OL
Van'da 400 kilosu ölü, 130 kilosu canlı 530 kilo inci kefali ele geçirildi

Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için 'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, ve , Çelebibağ Karakol Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlıkları, Erciş, Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri Erciş'in Çelebibağ, ve Muradiye'nin Çaylarında denetimler yaptı.

Yapılan denetimlerde kaçak avlanan 400 kilosu ölü, 130 kilo canlı ele geçirilirken, 4 serpme ve 1 uzatma ağa da en konuldu.

Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar İlçe Tarım Müdürlükleri ekiplerince imha edildi.

Av yasağına uymayan iki kişiye ise 3 bin 708 TL ceza uygulandı.

Olay anından bir kare

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA