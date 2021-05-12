12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Küçük Ahmet Zeynep hocayı katleden cani üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş

Küçük Ahmet Zeynep hocayı katleden cani üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş

Dolandırıcı olduğu ortaya çıkan , kandırarak evlendiği Dr. Zeynep Erdoğan'ı işkence ederek öldürmüştü. 14 yaşındaki Ahmet ise üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş. Çocuğun mucize kurtuluşuna tanıklık eden ve ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini çocuk hekimi Nejdet Bilgen, "Ben eve doğru giderken evin demir kapısının arkasında, eli kolu bağlı çocuk yardım istiyordu." dedi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
ABONE OL
Küçük Ahmet Zeynep hocayı katleden cani üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş

Dolandırıcılıktan suç kayıtları bulunan 47 yaşındaki Mehmet Erdoğan, geçen yıl kendini mühendis olarak tanıtıp kadın doktorun gönlünü kazanmayı başardı. Almanya Düsseldorf doğumlu Zeynep Erdoğan, geçen yılki tanışmadan sonra yakın çevresine "Aşık oldum" dedi ve 8 ay önce evlendi.

Küçük Ahmet Zeynep hocayı katleden cani üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş

Ankara'da özel muayene sahibi olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Erdoğan, katiliyle yuva kurduğundan habersizdi. Talihsiz kadın, geçen cumartesi gecesi tartıştığı eşi Mehmet Erdoğan tarafından ağzı ve elleri bantlandıktan sonra göğüs bölgesinden 5 bıçak darbesiyle katledildi.

Küçük Ahmet Zeynep hocayı katleden cani üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş

Katil zanlısı, kadının 14 yaşındaki oğlu Ahmet A.'yı da yine elleri, ayakları ve ağzını bantlayıp Mutlukent'te yaşadıkları tripleks villanın bodrum katına hapsetti. Başına aldığı darbeyle baygınlık geçiren Ahmet, 13 saat sonra kendine gelince sürüne sürüne dışarı çıktı ve mahalleliden yardım istedi. Çocuğun Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Küçük Ahmet Zeynep hocayı katleden cani üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş

Çocuğun mucize kurtuluşuna tanıklık eden ve ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini çocuk hekimi Nejdet Bilgen, "Ben eve doğru giderken, evin demir kapısının arkasında, eli kolu bağlı çocuk yardım istiyordu." dedi.

Küçük Ahmet Zeynep hocayı katleden cani üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş

Bilgen, "Eli ve ayağı bağlı ve yüzünde de kızarıklıklar vardı. 'Ne oldu' diye sorduğumda 'Üvey babam bana şiddet uyguladı, annem de içeride bağlı. Ben kendimi zor kurtardım. Beni kurtarın' dedi. Hemen polise haber verdim. Ardından polis ve sağlık ekibi geldi" diye konuştu.

Küçük Ahmet Zeynep hocayı katleden cani üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş

Komşu Senay Ertem de mahalle olarak yaşadıkları kabusu şu sözlerle anlattı:

"Söylemesi bile çok acı. Çocuğu gördüm, durumu çok korkunçtu. Şoktaydı. Yüzünde bant ve yara izleri vardı.

Küçük Ahmet Zeynep hocayı katleden cani üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş

Ruh gibiydi. Bodruma kilitleyip işkence yapmış. Bizim evlerin arka bahçeye bodrumdan çıkış var, o kapıdan nasıl çıktıysa çıkmış."

Küçük Ahmet Zeynep hocayı katleden cani üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş

Hanımefendinin iki çocuğu daha vardı. Babaları duyunca olayı çocuklarla geldiler. O çocukların durumu da içler acısıydı.

Küçük Ahmet Zeynep hocayı katleden cani üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş

Site bahçıvanı Seyfi Düşmez ise, "Herhangi kavgalarını görmedim. Aile huzuru gayet iyiydi.

Küçük Ahmet Zeynep hocayı katleden cani üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş

Olaydan 2-3 gün önce kapanmanın bitmesiyle birlikte 'Gül, meyve ağacı alalım buraları güzelleştirelim' dediler" ifadelerini kullandı.

Küçük Ahmet Zeynep hocayı katleden cani üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş

Dehşetin yaşadığı noktadan çekilen bir kare

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA