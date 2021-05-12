Küçük Ahmet Zeynep hocayı katleden cani üvey babasının elinden sürünerek kurtulmuş

Bilgen, "Eli ve ayağı bağlı ve yüzünde de kızarıklıklar vardı. 'Ne oldu' diye sorduğumda 'Üvey babam bana şiddet uyguladı, annem de içeride bağlı. Ben kendimi zor kurtardım. Beni kurtarın' dedi. Hemen polise haber verdim. Ardından polis ve sağlık ekibi geldi" diye konuştu.