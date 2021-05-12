Osmaniye'de 2 kadın hırsız evdeki gizli kameraya yakalandı
Osmaniye'de 20 Nisan 2021 tarihinde Esenevler Mahallesi'nde bulunan eve girerek 10 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan 2 kadın, evdeki gizli kameraya yakalandı. Kadınlardan biri yakalanıp tutuklanırken polis diğer kadının peşinde.
Öğretmen olan çift evlerine döndüklerinde evin dağıtılmış olduğunu ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını gördü.
Hırsız girdiği düşüncesiyle odalara yerleştirilen gizli kameralardan kayıtları izleyen çift, iki kadının eve girip, ziynet eşyası aradıklarını gördü. Evlerine hırsız girdiğini beyan eden çift, polisten yardım istedi.
KAMERALARA YAKALANDILAR
İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı eve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Eve yerleştirilen kameradaki görüntüleri titizlikle izleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi iki kadının E.K. ve B.U. olduğunu belirledi.
KADINLARDAN BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ FİRARİ
Şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan fiziki takip sonucunda E.K. isimli kadın yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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