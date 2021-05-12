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Osmaniye'de 2 kadın hırsız evdeki gizli kameraya yakalandı

'de 20 Nisan 2021 tarihinde 'nde bulunan eve girerek 10 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan 2 kadın, evdeki gizli kameraya yakalandı. Kadınlardan biri yakalanıp tutuklanırken polis diğer kadının peşinde.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Osmaniye'de 2 kadın hırsız evdeki gizli kameraya yakalandı

Öğretmen olan çift evlerine döndüklerinde evin dağıtılmış olduğunu ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını gördü.

Hırsız girdiği düşüncesiyle odalara yerleştirilen gizli kameralardan kayıtları izleyen çift, iki kadının eve girip, ziynet eşyası aradıklarını gördü. Evlerine hırsız girdiğini beyan eden çift, polisten yardım istedi.

KAMERALARA YAKALANDILAR

İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı eve 'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Eve yerleştirilen kameradaki görüntüleri titizlikle izleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi iki kadının E.K. ve B.U. olduğunu belirledi.

KADINLARDAN BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ FİRARİ

Şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan fiziki takip sonucunda E.K. isimli kadın yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari olan hırsızlık şüphelisi B.U. isimli kadını yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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