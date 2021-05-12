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Sahurda sıraya girdiler! İstanbul'da baklava kuyruğu

'de sabah erken saatlerden itibaren ucuz tatlı almak isteyenler baklavacı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Tatlı kuyruğunda olan bir kişi, "Erkenden geldik. Dün zaten tatlı kalmadı. Sabahın erken saatlerinde bu kadar kuyruk bekleniyordum açıkçası." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Sahurda sıraya girdiler! İstanbul'da baklava kuyruğu

'nde piyasadan çok daha ucuza satılan baklava için çok sayıda kişi sabah erken saatlerde kuyruk oluşturdu. Tatlıcının önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyrukta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Tatlı kuyruğunda olan bir kişi, "Erkenden geldik. Dün zaten tatlı kalmadı. Sabahın erken saatlerinde bu kadar kuyruk bekleniyordum açıkçası. Arkadaşlar çok erken geldiler kalmadığı için erkenden gelmiş herkes. Arife olduğu için herkes tatlı almaya gelmiş." dedi.

Evi baklavacıya yakın olmasına rağmen erkenden kuyruğa girdiğini söyleyen ise "Açılmadan herkes kuyruğa giriyor. Bir iki gündür çok kalabalık. Sabahın erken saatlerinde böyle ise ilerleyen saatlerde daha fazla olacak" ifadesi kullanıldı.

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