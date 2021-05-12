Aydın'da yaşayan Süleyman Çapar emeklilik ikramiyesini telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Bunun üzerine Süleyman Çapar, telefondaki kişiye kimlik bilgilerini verip, istedikleri bazı numaraları tuşladı. Bu şekilde kimlik bilgilerini ele geçirip, telefonunu yönlendiren şüpheliler, Çapar'ın hesabındaki 163 bin liranın 130 bin lirasını bir bankaya 27 bin lirasını da başka bir bankaya havale ederek dolandırdı.