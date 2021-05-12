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İstanbul’da apartman kapılarının topuzları çalan hırsız yakalandı

’de geçtiğimiz günlerde 'de ara sokaklarda dolaşan bir kişi, apartman kapılarındaki piyasa değeri yüksek topuzları çaldı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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İstanbul’da apartman kapılarının topuzları çalan hırsız yakalandı

Ara sokaklarda dolaşan bir kişi, etrafı kolaçan ettikten sonra gözüne kestirdiği bir apartmanın önüne geldi. Piyasa değerinin yüksek olduğunu düşündüğü apartman kapısındaki topuzu kısa sürede söktü.

Hırsızlık şüphelisi, topuzu cebine atarak yerinden hızla uzaklaştı. Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi'nde şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin farklı tarihte, aynı yöntemle Beşiktaş Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın da kapısındaki topuzu çaldığı tespit edildi.

Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, apartman önüne gelen şüphelinin kapının topuzlarını çevirerek söktüğü ardından cebine koyarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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