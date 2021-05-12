Durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti! 2 ton..
Son dakika haberi... Adana’nın Kozan ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir araçta kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi. Aracın sürücüsü hakkında ise adli işlem başlatıldı.
YAŞAM DHA
Kozan'da ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde 80 FS 037 plakalı minibüsü zabıta ekipleri tarafından durduruldu.
Ekiplerin, söz konusu araçta yaptığı aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan, nerede kesildiği ve kime ait olduğu belli olmayan 2 ton et ele geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan etlerin sağlıklı ve mühürlü olduğu bildirildi.
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