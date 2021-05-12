12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti! 2 ton..

Durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti! 2 ton..

Son dakika haberi... ’nın ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir araçta kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi. Aracın sürücüsü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.05.2021
ABONE OL
Durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti! 2 ton..

'da ilçeye bağlı üzerinde 80 FS 037 plakalı minibüsü zabıta ekipleri tarafından durduruldu.

Ekiplerin, söz konusu araçta yaptığı aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan, nerede kesildiği ve kime ait olduğu belli olmayan 2 ton et ele geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan etlerin sağlıklı ve mühürlü olduğu bildirildi.

Ekiplerce yediemin deposuna götürülen etlerin, sahiplerinin gelmemesi durumunda imha edileceği kaydedildi. Aracın sürücüsü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA