Amasya Valisi Masatlı: Tam kapanmada koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 azaldı

Diğer taraftan kolluk kuvvetlerimiz de denetimlerimizi her sahada devam ettiriyor. Bu tam kapanma salgın ile ilgili çok ciddi bir fırsat tanıdı. Tabii ki bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bütün vatandaşlarımızın, esnafımızın, öğrencilerimizin bu konuyla ilgili belki sabrı azaldı. Ancak önümüzde son 1 hafta var. Eğer son 1 haftayı daha çok iyi değerlendirirsek, özlediğimiz günlere çok kısa sürede kavuşmuş olacağız" dedi.