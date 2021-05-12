17 günlük kapanma ekosisteme yaradı: Kirlilik azaldı

Dolayısıyla biz bu 17 günlük kısıtlamayı tabiat için bir şans diye düşünüyoruz. Şu an üreme zamanı ve özellikle yavrular daha rahat büyütülecek. Tabi ki bunun yansımaları yalnızca bu türlere değil hava kalitesinde de belirgin bir düzelme bekliyoruz. Çünkü geçen yıl dünya genelinde yaklaşık yüzde 6 karbondioksit emisyonunda düşüş oldu.