Engelliler için yapıldı çocuklar oynamaya başladı!

"ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR"

Ellerinden bir şey gelmediğini söyleyen Naime Duran, "Engelim şeker yüzünden oldu. Bacaklarım kesildi. Birini 5 sene diğeri 2 ay önce oldu. Sıkıntı çekiyoruz. Burada hep ikimiz duruyoruz. Gelen geçen Allah razı olsun yardım ediyor. 2 kişi tutup, indiriyor. Anlattık ama elimizden bir şey gelmiyor. Her gün çıkamıyorum. Eşim olmadığı zaman işim yaş. Hiç çıkamam. Çocuklarımın hepsi uzakta. Gelen geçenden, komşularım hepsinden Allah razı olsun, hepsi yardım ediyor" dedi.