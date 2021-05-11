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Yolunu şaşırdı İstanbul'a geldi! Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü

Bahar göçünde yüzlerce türden binlerce kuşa göçte ev sahipliği yapan bu kez ’de ilk kez ’nı ağırlıyor. Kuş gözlemcisi tarafından Türkiye’de ilk fotoğraflanan tür ile birlikte doğa severler arasından büyük mutluluk yaşandı. Bu yeni tür ile Türkiye kuş listesindeki 489 muhtemel tür üzerinden 451 tanesi fotoğrafla belgelenmiş oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Yolunu şaşırdı İstanbul'a geldi! Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü

Yaşam alanı çöl ve kurak araziler olan 'nın 'da fotoğraflanması kuş araştırmacıları ve gözlemcileri arasında büyük sevinçle karşılandı. İstanbul 'un kıyısında yer alan Çayırlarında Doğa Fotoğrafçısı tarafından kaydedilen kuş türü ile 'deki belgelenmiş kuş türü sayısı 451'e yükseldi.

15 yıldır su altı fotoğrafçılığı yapan ve son yıllarda çektiği kuş fotoğraflarıyla da dikkat çeken Metin Tuncer, Türkiye'ye yeni bir tür kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Yolunu şaşırmış bir birey olduğunu düşünüyoruz. Bu türün normalde yaşam alanı çöl ve kurak araziler olduğu için görülme ihtimali açısından bizler güney bölgelerimizde bekliyorduk. Ama bu minik kuş bizlere büyük bir sürpriz yaptı ve neredeyse Türkiye'nin en kuzeyinden hepimize merhaba dedi. 15 yıldır yaptığım su altı fotoğrafçılığının ardından son 4 yıldır kuşları da çekiyorum. Doğayla uzun süredir ilgiliydim. Ve bu tecrübe ülkeme yeni bir kuş türü kazandırmayı da eklediğim için son derece mutluyum" şeklinde konuştu.

Bu yeni tür ile Türkiye kuş listesindeki 489 muhtemel tür üzerinden 451 tanesi fotoğrafla belgelenmiş oldu. Öte yandan bu yolunu şaşırmış Küçük Çöl Toygarı için kuş gözlemciler yolunu şaşırmış olabileceği ve bu şekilde yaşam alanından çok uzaklara geldiği teorisinde bulundu.



Küçük Çöl Toygarı kurak ve kayalık çöllerde yaşayan bir kuş türüdür. 'dan 'a dek olan bölgede yaşamını sürdüren bu küçük kuş türü için bu kayıt yabancı kuş gözlemciler tarafından da heyecanla karşılandı.

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