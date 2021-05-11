Arefe günü ne zaman? Arefe sözlük anlamı olarak belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün demektir. Duaların kabul olduğu gecelerden birisi olan Arefe günü için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda etmenin hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da bayrama ulaşmanın sevinci içinde. Peki, Arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi bugün mü? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? İşte merak edilenler...

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Müslümanlar en büyük mutluluk ve sevinç günlerinden biri olan Ramazan Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Ramazan Bayramı arefesi bu sene 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününe denk geliyor.