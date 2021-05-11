Arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi bugün mü? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?
Arefe günü bugün mü? Bayramın müjdecisi olan Arefe sözlük anlamı olarak "ön gün" demektir. İslam alemi için en önemli günlerden olan Arefe gününün bu sene ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Ramazan ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde Arefe günü ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, Arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi bugün mü? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? İşte haberin detayları...
Arefe günü ne zaman? Arefe sözlük anlamı olarak belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün demektir. Duaların kabul olduğu gecelerden birisi olan Arefe günü için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda etmenin hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da bayrama ulaşmanın sevinci içinde. Peki, Arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi bugün mü? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? İşte merak edilenler...
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Müslümanlar en büyük mutluluk ve sevinç günlerinden biri olan Ramazan Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Ramazan Bayramı arefesi bu sene 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününe denk geliyor.
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
5.10.2016 kabul tarihi ve 6752 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre Arefe günü öğleden sonra resmi tatildir. Yani çarşamba günü öğleden önce özel kurumlarda çalışan kişiler yarım günlük bir çalışma yapacaklar.
Öte yandan kararname ile bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla devlet görevlileri ve kamu kurumu çalışanları için resmi tatil olarak 9 gün belirlenmişti.
Arife günü tam gün çalışan kişiler ise yarım günlük mesai almaya hak kazanacaklar.
AREFE GÜNÜ NASIL İBADET EDİLMELİDİR?
Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir.
Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:
"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)
BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?
Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].
Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Din kardeşiyle üç günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur [Ebu Davud].
Ameller pazartesi ve perşembe günü Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da, şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan istifade edemez. Cenab-ı Hak, "Onlar barışıncaya kadar amellerini bana getirmeyin" buyurur [İ.Malik].
Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah'ın kulları kardeş olun! Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir [Buhari].
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