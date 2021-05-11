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Muğla Fethiye'de şoke eden olay: Ağaca asılı halde ölü bulundular

'nın ilçesinde, ormanlık alanda ağaca yan yana asılı vaziyette 1'i kadın 1'i erkek 2 ceset bulundu. Aşk yaşadığı ileri sürülen ikilinin, yapılan ilk incelemede ettiği belirlendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Muğla Fethiye'de şoke eden olay: Ağaca asılı halde ölü bulundular

İddiaya göre, saat 17.00 sıralarında bir baz istasyonunda çalışan B.Ö., Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan su deposu mevkiinde ağaca asılı halde iki ceset gördü ve ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağaçta asılı halde bulunan Songül O. (37) ve ipinin kopması sonucu ağacın dibinde bulunan Sedat K.'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin alanda yaptığı araştırmada, Sedat K. ve Songül O.'nun kullandığı tahmin edilen, olay yerine 100 metre uzaklıkta motosiklet ve kask bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından Songül O. ve Sedat K.'nın cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra Songül O. ve Sedat K.'nın ortadan kaybolduğu ve haber alınamadığını öğrenildi. Öte yandan, Sedat K.'nın Muğla'da berber olarak çalışan ağabeyi Sedayi K.'yı arayarak, Songül O. ile birlikte yan yana gömülmesini vasiyet ettiği öğrenildi.



YASAK AŞK İDDİASI

Evli ve 2'şer çocuk sahibi olan ikilinin, uzaktan akraba oldukları, yaşadıkları ileri sürüldü. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürerken, yapılan ilk incelemede ikilinin ettiği öğrenildi.

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