Manisa Salihli'de kan donduran olay! Boş arazide bulundu

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



DOĞUM KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu.