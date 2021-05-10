Manisa Salihli'de kan donduran olay! Boş arazide bulundu
Manisa'nın Salihli ilçesinde, boş araziye bırakılan ve 3- 4 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren bebek ile ilgili olarak polis, hastanelerde son 1 hafta içerisinde doğum yapan kişilerin kayıtlarını incelemeye başladı.
Olay, ilçeye bağlı Zafer Mahallesi Site Caddesi üzerinde boş bir arazide meydana geldi.
İddiaya göre, arazide boş şişe toplayan bir kişi çukur içerisinde battaniyeye sarılı bir bebek buldu.
Bebeğin hareketsiz halde olduğunu fark eden kişi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği özel bir hastaneye kaldırdı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DOĞUM KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu.
Öte yandan ekipler, 3 ve 4 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebeğin ölümü sonrası ilçedeki tüm hastanelerde son 1 hafta içerisinde doğum yapan kişilerin kayıtlarını incelemeye başladı.
Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.
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