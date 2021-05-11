Gaziantepli sanatçı Hasan Çoban: Sahneleri özledik

Gaziantep'in sevilen sesi Hasan Çoban, kariyerinin zirvesindeyken koronavirüs pandemisi nedeniyle dinleyicilerinden ayrı düştü. Salgın tedbirleri kapsamında konser, organizasyon ve düğünlerin iptal edilmesi nedeniyle sahnelerden uzak kalan sanatçı, bu süreçte anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Ünlü türkücü, iki ayrı klibinde pandemide çalışamayan sanatçıları bir araya getirdi. Hazırlanan klipler sosyal medyada büyük ses getirdi.



DÜĞÜNLER TEKRAR BAŞLASIN

Pandemi döneminde sevenleriyle sosyal medya üzerinden buluşan Hasan Çoban, TikTok, Instagram ve YouTube'daki paylaşımlarıyla büyük beğeni topladı, milyonlarca kişiye ulaştı. Sosyal medya için özel içerikler üretmeye devam eden Çoban, yine de sahnelerden aldığı keyfin kendisi için bambaşka olduğunu söyledi: "Sahneleri çok özledik, oranın tadı bambaşka. Neyse ki hastalığın aşısı buldu ve artık bir umudumuz var. Eski günlere yakın zamanda dönmeyi umut ediyoruz. Konserler, düğünler, organizasyonlar tekrar başlasın, dinleyicilerimizle yeniden yan yana, göz göze olalım. O günleri heyecanla bekliyoruz."