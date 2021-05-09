Bingöl'de mesaj vahşeti! Kocasını öldürüp 10 parçaya böldü

"TELEFONDAKİ MESAJI GÖRÜNCE KAVGA ETTİK"

10 parçaya ayrılmış cesedin Yılmaz Bigeç'e ait olduğu belirlendi. Bigeç'in iki çocuk annesi eşi Beyhan Bigeç, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. İddiaya göre, Yılmaz Bigeç eşinin telefonuna başka erkekten gelen mesajları görünce çılgına döndü.