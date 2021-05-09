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Bingöl'de mesaj vahşeti! Kocasını öldürüp 10 parçaya böldü

Son dakika haberine göre; 'de evli ve 2 çocuk babası Yılmaz Bilgeç için kayıp başvurusu yapılmış, arama çalışmalarında izine rastlanmamıştı. Yılmaz Bilgeç'in babası foseptik çukurundan kötü kokular alınca tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Bingöl'de mesaj vahşeti! Kocasını öldürüp 10 parçaya böldü

'da öldürdüğü kocasını 10 parçaya ayırıp foseptik çukuruna atan 36 yaşındaki tutuklandı. Kan donduran olay, 26 gün önce 'nde yaşandı.

İki çocuk babası 40 yaşındaki kaybolunca, babası Fikri Bigeç durumu jandarmaya bildirdi. Aramalarda genç adamın izine rastlanmadı.

İki gün önce baba Bigeç, foseptik çukurundan kokular geldiğini fark etti. Kapağı kaldıran baba Bigeç, korkunç manzara ile karşılaşınca jandarmayı aradı.

"TELEFONDAKİ MESAJI GÖRÜNCE KAVGA ETTİK"

10 parçaya ayrılmış cesedin Yılmaz Bigeç'e ait olduğu belirlendi. Bigeç'in iki çocuk annesi eşi Beyhan Bigeç, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. İddiaya göre, Yılmaz Bigeç eşinin telefonuna başka erkekten gelen mesajları görünce çılgına döndü.

Yılmaz Bigeç, eşiyle kavga ettikten sonra odasına çekildi. Eşi uyuduktan sonra Beyhan Bigeç, bahçeden getirdiği taşla kocasının başına defalarca vurup öldürdü.

Soğukkanlı kadın, daha sonra eşinin cesedini parçalara ayırıp foseptik çukuruna attı.

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