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Efsun Habiboğlu eski eşi Gökhan Şen'in beyzbol sopalı saldırısına uğradı

Son dakika haberine göre; 'nde, 29 yaşındaki fotoğrafçı , 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından borç para isteğini reddettiği gerekçesiyle sokak ortasında beyzbol sopasıyla saldırıya uğradı. Fotoğrafçı Efsun Habiboğlu korkunç anları anlattı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Efsun Habiboğlu eski eşi Gökhan Şen'in beyzbol sopalı saldırısına uğradı

3.5 yıl önce evlenen çift, birkaç ay içinde anlaşmalı boşandı.

3 yaşındaki kızın velayeti anneye verildi.

Fotoğrafçı , 'de ablasının evinin yakınlarında bir ev tutarak kızıyla burada yaşamaya başladı. Geçen hafta eski karısını arayan , iddiaya göre 2 bin lira borç para istedi.

ARACIYLA SIKIŞTIRDI

Olumsuz yanıt alınca da kadına telefonda tehdit ve hakaretler savurdu. Habiboğlu parayı vermeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Eski eşi telefonla arayıp hakaretler ve tehditler savurdu.

Saldırgan adam bu kez peşine düştüğü kadını aracıyla sıkıştırınca kadın bariyerlere çarptı.

Efsun Habiboğlu, sonraki süreçte yaşanan kâbus dolu anları SABAH'a şu şekilde anlattı:

"Bana kaza yaptırınca polise şikâyette bulundum. 4 gün sonra ablam iftara çağırdı, ona gidecektim. Sokağa çıktım. Elimde kedim ve bir poşet çöp vardı. Bir anda karşıma çıktı. Beyzbol sopasıyla hiç acımadan defalarca vurdu.

'Borç vermedim' diye delirmiş gibiydi.

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