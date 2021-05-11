Efsun Habiboğlu eski eşi Gökhan Şen'in beyzbol sopalı saldırısına uğradı
Son dakika haberine göre; Kocaeli'nde, 29 yaşındaki fotoğrafçı Efsun Habiboğlu, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Gökhan Şen tarafından borç para isteğini reddettiği gerekçesiyle sokak ortasında beyzbol sopasıyla saldırıya uğradı. Fotoğrafçı Efsun Habiboğlu korkunç anları anlattı
3.5 yıl önce evlenen çift, birkaç ay içinde anlaşmalı boşandı.
3 yaşındaki kızın velayeti anneye verildi.
Fotoğrafçı Efsun Habiboğlu, Başiskele'de ablasının evinin yakınlarında bir ev tutarak kızıyla burada yaşamaya başladı. Geçen hafta eski karısını arayan Gökhan Şen, iddiaya göre 2 bin lira borç para istedi.
ARACIYLA SIKIŞTIRDI
Olumsuz yanıt alınca da kadına telefonda tehdit ve hakaretler savurdu. Habiboğlu parayı vermeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Eski eşi telefonla arayıp hakaretler ve tehditler savurdu.
Saldırgan adam bu kez peşine düştüğü kadını aracıyla sıkıştırınca kadın bariyerlere çarptı.
Efsun Habiboğlu, sonraki süreçte yaşanan kâbus dolu anları SABAH'a şu şekilde anlattı:
"Bana kaza yaptırınca polise şikâyette bulundum. 4 gün sonra ablam iftara çağırdı, ona gidecektim. Sokağa çıktım. Elimde kedim ve bir poşet çöp vardı. Bir anda karşıma çıktı. Beyzbol sopasıyla hiç acımadan defalarca vurdu.
'Borç vermedim' diye delirmiş gibiydi.
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