Mersin'de Hayriye öğretmen 15 kişiyi evlenme vaadiyle dolandırıp paralarını aldı

ZARAR VERMEK İSTİYOR

Hürriyet'in haberine göre; suçlamaların odağındaki Hayriye K.'nin avukatı Abdullah Naci Torun ise, Hürriyet'in soruları üzerine şunları kaydetti: "Müvekkilim bir dönem Kıbrıs'ta casinolarda kurpiyerlik yaptı. Aynı zamanda öğretmen. Özel okullarda öğretmenlik de yaptı. Müvekkil hakkındaki suçlamalar asılsız. F. U.'nun tabi iptal talebi ile açtığı davadaki 4 daireyi, müvekkil kendi kazancı ile aldı. Müvekkil hakkında 15 tane dava ve soruşturma var. Bu davaları açan F. U., terk edilmiş olmanın verdiği öfke ile müvekkile zarar verme çabası içinde" dedi.

BENİM HANIMLA GÖRÜŞÜYOR MUŞSUN!

HAYRİYE K.'nin kendisi ile birlikte olduğu süreçte F. U. ile de birliktelik yaşadığını öğrendiğini söyleyen Nuri K., Hürriyet'in soruları üzerine şunları kaydetti: "Bir gün F. U. beni aradı. Önceden tanıdığım biri değildi bu kişi. Bana 'Benim hanımla görüşüyormuşsun' diyerek beni tehdit etti. Sözünü ettiği kişinin Hayriye K. olduğunu söyledi. O andan itibaren dolandırıldığımı anladım" dedi.