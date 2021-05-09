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Galata Kulesi'nde ''Anneler Günü''ne özel kareler! Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan detayı

Anneler Günü'ne özel olarak hazırlandı. Beyoğlu Belediyesi, "Anneler Günü" dolayısıyla 'un simgelerinden olan tarihi Galata Kulesi’ni ’nin 81 ilindeki annelerin fotoğraflarıyla renklendirdi. Saat 20.23’te başlatılan etkinlikte ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi ve Cumhurbaşkanı ’ın annesinin fotoğrafları yansıtıldı.

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Giriş Tarihi: 09.05.2021
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Galata Kulesi'nde ''Anneler Günü''ne özel kareler! Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan detayı

Etkinlikte ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi ve Cumhurbaşkanı 'ın annesinin fotoğrafları yansıtıldı.

Ayrıca, genç şehit ile annesi ve Diyarbakırlı annelerin görüntülerine yer verildi.

"ANNE BİZİM İÇİN VATANDIR"

Beyoğlu Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, "Bugün Dünya Anneler Günü. Bu vesileyle biz de annelerimizin fotoğraflarını 'mize yansıtacağız.

Bizim medeniyet anlayışımızda anne çok kutsaldır. Anne bizim için vatandır. Annelerimiz her zorluğa karşı sağlam durur. Geçen 23 Nisan'da nasıl onların çocuklarının bayramlarını burada kutladıysak şimdi de annelerininkini kutluyoruz."

"Şehitlerimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin görüntüleri de Galata Kulemizde yer alacak.

Hayatının baharında oğlunu şehit veren Eren Bülbül'ün annesi, Ayşe annemizle görüştüğümüzde bize, Eren'in Anneler Günü'nde ona dağdan bayırdan çiçekler topladığını söyledi.

Biz de bu hatıraları yad etmek istiyoruz. Ayrıca görüntüler arasında çocuklarına hasret olan Diyarbakırlı anneler de olacak. Bugün bizim için çok anlamlı. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

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