Galata Kulesi'nde ''Anneler Günü''ne özel kareler! Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan detayı

Biz de bu hatıraları yad etmek istiyoruz. Ayrıca görüntüler arasında çocuklarına hasret olan Diyarbakırlı anneler de olacak. Bugün bizim için çok anlamlı. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

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