İstanbul'da yük asansör faciası! Patronun 'Zıpla' sözü can aldı

HALATLARI KOPUK ŞEKİLDE ÇALIŞTIRMIŞLAR

Karakolda ifadesi alınan Yusuf D., işletmede bulunan yük asansörünün sık sık bu hatalardan dolayı çıkış kapısında tam olarak durmadığını bu nedenle zıpladıklarına kendisine geldiğini söyledi. İş yerinde bulunan iki adet yük asansöründe yapılan incelemede yere çakılan asansörün iki halatının da kopuk olduğu belirlendi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.