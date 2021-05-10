Trabzon'da su kavgası yaşayan komşuların ayrı yaptıkları merdivenler görenleri şaşırtıyor
Çaykara ilçesindeki Akdoğan Mahallesi'nde iki komşu Hanefi Men ve Şerafettin Yıldız arasında su kaynaklı anlaşmazlık yaşandı. Anlaşmazlık sonrası birbirleriyle görüşmeyen aileler, yamaçtaki evlerine, aralarında 1 metre mesafe olan 110 ve 87 basamaklı 2 merdiven yaptırdı. Komşuların arası sonradan düzelse de kendilerine ait merdivenleri kullanmayı tercih ediyorlar.
Çaykara'nın Akdoğan Mahallesi'nde komşu olan Hanefi Men ve Şerafettin Yıldız arasında, 10 yıl önce dik yamaçtaki sınır arazilerinde, su kaynaklı anlaşmazlık çıktı.
Aralarında küslük olup, birbirleriyle görüşmeyen komşu aileler, araç yolu olmayan ve patikadan ulaşım sağladıkları evlerine çıkan 2 farklı merdiven yaptırdı.
Aileler, yamaç arazide, aralarında 1 metre mesafedeki merdivenlerle evlerine ulaşıyor. O günden beri birbirleriyle görüşmeyen komşu aileler, yamaçtaki evlerine, aralarında 1 metre mesafe olan 110 ve 87 basamaklı 2 merdiven yaptırdı. Zamanla arası düzelen komşular, şu an birbirleriyle görüşseler de kendilerine ait merdivenleri kullanıyor.
Yıllar önce yaşanan arazi tartışması nedeniyle ayrı merdiven yaptıklarını anlatan Şerafettin Yıldız, "İki komşu arasında burası sınırdı. Burada hendek dediğimiz yerde bir su vardı ırmak gibi akan. Yüzyıllardır bu su burada. Suyun işgal ettiği yer, bizim arazimiz üzerinde. Zamanla su yüzünden anlaşmazlık çıktı.
Burada babadan kalma bir evimiz var. Patika yollardan evimize eskiden geliyorduk. Yaş ilerleyip, gurbetten gelerek, buraya yerleşince evimize gelen yolda merdiven yapmak istedik. Yan komşunun daha önceden merdiveni vardı.
Aslında o merdiven bizim de evimizin kapısına çıkıyor; ama aramızdaki anlaşmazlık 'Onların merdivenini kullanırız da büyür' diye kendi arazimizde kendimize ait merdiven yaptık. Şimdi herkes kendi yolundan evine çıkıyor" dedi.
Merdivenin, dışarıdan gelen yabancıların dikkatini çektiğini söyleyen Şerafettin Yıldız'ın eşi Hanife Yıldız da "Onlar merdiveni yaptıklarında biz burada yoktuk. İleride kavga olmasın, diye kendi merdivenimizi yaptık. Şimdi kendi merdivenimizden evimize gelip gidiyoruz.
Merdivenimiz biraz dik; ama alıştık merdivene. Buraların arazisi zaten hep dik yamaçlardan oluşuyor. Köylüler bu merdivenlerin neden böyle olduğunu biliyor ama buraya gelen yabancılar merak edip sürekli soruyorlar" diye konuştu.
İki ailenin komşusu Mehmet Ali Yıldız da "İki aile de yıllardır birbirleriyle konuşmazlardı. Şimdi konuşuyorlar ama iki aile de kendi yerinde merdiven yaptı. Şimdi herkes kendi yerindeki merdiveni kullanıyor.
Dışarıdan gelenler soruyor 'Neden burada çift merdiven var?' diye; ama bize normal geliyor merdivenler. Çok masraf yaptılar merdivenlere. Biz de arazilerimize çıkabilmek için kendi paramızla merdiven yaptırdık. Ben de sınır komşuma söyledim 'Gel, beraber ortak yaptıralım' diye ama istemedi. Şimdi o da yapmak istese kendi arazisinde diğer taraftan merdiven yapacak. Burada böyle şeyler normal" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün okullar tatil mi? 10 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi? EBA canlı ders uzaktan eğitim var mı? 10-11-12 Mayıs...
- Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...
- İkinci el için görülmemiş fırsat! Son günler yaklaşıyor! 2. el araba fiyatları düşecek mi?
- Asgari ücretliye müjde! Tek seferde en az 8 bin 904 TL ödeme imkanı! Maaş, izin, ikramiye...
- "Gafil avladı, sırtına hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı! Zelzeleye ramak kaldı...
- İBAN bilgisi hatalı olanlar dikkat! PTT ve bankalar üzerinden ödenecek! 1500 lira ödeme...
- Faizler fişek gibi uçtu! Bankalar ipi göğüsledi! 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar?
- Başvuru yapana derhal ödeniyor! Ek masraf endişesi yaşanmayacak! 75.000 TL'ye kadar kredi fırsatı...
- 17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı...
- Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...
- BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü...
- Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir? NBC TV Saturday Live Night (SNL) programı saat kaçta başlıyor? Dogecoin açıklaması...