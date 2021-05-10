Trabzon'da su kavgası yaşayan komşuların ayrı yaptıkları merdivenler görenleri şaşırtıyor

Dışarıdan gelenler soruyor 'Neden burada çift merdiven var?' diye; ama bize normal geliyor merdivenler. Çok masraf yaptılar merdivenlere. Biz de arazilerimize çıkabilmek için kendi paramızla merdiven yaptırdık. Ben de sınır komşuma söyledim 'Gel, beraber ortak yaptıralım' diye ama istemedi. Şimdi o da yapmak istese kendi arazisinde diğer taraftan merdiven yapacak. Burada böyle şeyler normal" dedi.