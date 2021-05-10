FSM'de 'tek teker' faciası! 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü hayatını kaybetti!

Kaza sonrası motosiklet köprü üzerinde yaklaşık 250 metre sürüklenirken, Sözcü köprü korkulukları ile bariyer arasına savrularak ağır yaralandı. Köprüde görevli koruma polis ekipleri kazanın olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ebubekir Sözcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.