Adana'da kızlar cep telefonunu çalan kapkaççıyı kovaladı
Adana’da 21 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde sokakta öz çekim yapan genç kızların cep telefonu kapkaççı tarafından çalındı. Genç kız ve kardeşi hırsızı uzun süre kovaladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Adana'da yaşanan olay meydana geldi. İddiaya göre, Büşra (23) ile kardeşi Emine Ölker (21) kaldırımda yürürken Büşra Ölker cep telefonunu çıkartıp öz çekim yapmaya başladı.
Bu sırada karşıdan gelen bir kişi, genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçmaya başladı.
İki genç kız da kapkaççının arkasından onu kovaladı. Bir süre kovalama devam etti.
Kapkaççı bir apartmanın bahçesine girip tel örgülerin üzerinden atlamaya çalıştı. Bu arada Büşra Ölker tam yakalayacakken kapkaççı tel örgülerin üzerinden atlamayı başarıp kaçtı. Genç kız da arkasından tel örgülerden geçmeye çalıştı ancak kapkaççı olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Genç kızlar daha sonra polise şikayette bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
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