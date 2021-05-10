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Adana'da kızlar cep telefonunu çalan kapkaççıyı kovaladı

Adana’da 21 Nisan günü ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde sokakta öz çekim yapan genç kızların cep telefonu kapkaççı tarafından çalındı. Genç kız ve kardeşi hırsızı uzun süre kovaladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Adana'da kızlar cep telefonunu çalan kapkaççıyı kovaladı

Adana'da yaşanan olay meydana geldi. İddiaya göre, Büşra (23) ile kardeşi (21) kaldırımda yürürken cep telefonunu çıkartıp öz çekim yapmaya başladı.

Bu sırada karşıdan gelen bir kişi, genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçmaya başladı.

İki genç kız da kapkaççının arkasından onu kovaladı. Bir süre kovalama devam etti.

Kapkaççı bir apartmanın bahçesine girip tel örgülerin üzerinden atlamaya çalıştı. Bu arada Büşra Ölker tam yakalayacakken kapkaççı tel örgülerin üzerinden atlamayı başarıp kaçtı. Genç kız da arkasından tel örgülerden geçmeye çalıştı ancak kapkaççı olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Genç kızlar daha sonra polise şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlının . (34) olduğunu belirledi. Polis Kenan P.'nin ilçesindeki adresine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Zanlının çaldığı cep telefonunu Büşra Ölker'e teslim edildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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